Подібні явища колись були рідкістю для Бразилії, але зараз стають все частішими та інтенсивнішими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Які наслідки негоди у Бразилії?

Торнадо накрив Ріо-Боніту-ду-Ігуасу, що на південному заході штату Парана, у п'ятницю, 7 листопада.

Торнадо пронісся Бразилією: дивіться відео

Tornado atinge o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e deixa rastro de destruição



Na tarde desta sexta-feira (07/11/2025), um forte fenômeno clima­tico com características de tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste do Paraná.



Relatos de moradores… pic.twitter.com/akIftB9427 — Midiagem (@Midiagem_) November 8, 2025

Надзвичайно сильний вітер зі швидкістю 180 – 250 кілометрів за годину зривав дахи з будинків, валив дерева та стовпи електропередач, перевертав автомобілі. Також пройшлися проливні дощі.

На жаль, відомо про щонайменше 6 жертв. Ще 437 людей отримали медичну допомогу, а близько 1000 були евакуйовані.

