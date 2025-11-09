Подібні явища колись були рідкістю для Бразилії, але зараз стають все частішими та інтенсивнішими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Які наслідки негоди у Бразилії?
Торнадо накрив Ріо-Боніту-ду-Ігуасу, що на південному заході штату Парана, у п'ятницю, 7 листопада.
Торнадо пронісся Бразилією: дивіться відео
Надзвичайно сильний вітер зі швидкістю 180 – 250 кілометрів за годину зривав дахи з будинків, валив дерева та стовпи електропередач, перевертав автомобілі. Також пройшлися проливні дощі.
На жаль, відомо про щонайменше 6 жертв. Ще 437 людей отримали медичну допомогу, а близько 1000 були евакуйовані.
27 жовтня в Туреччині в провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1. Були деякі руйнування та відключення електроенергії.
На початку жовтня у Румунії оголошували червоний рівень небезпеки через сильні дощі.
А у Болгарії оголошували помаранчевий рівень небезпеки через снігопади та сильний вітер у 20 регіонах. Вітер валив дерева, були проблеми зі світлом.