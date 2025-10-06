Мешканцям рекомендується вживати заходів обережності та бути поінформованими про розвиток ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.
Чому у Румунії оголосили червоне попередження?
У повітах Констанца, Калараш та Яломіца на південному сході Румунії оголошено червоний рівень небезпеки через очікувані сильні дощі.
Попередження набуде чинності о 21:00 у вівторок і діятиме протягом більшої частини середи, 8 жовтня. Влада попереджає, що негода може призвести до повеней і значних перебоїв у транспортному сполученні.
Цього разу йдеться про південно-східну частину країни, де наслідки циклону, що утворився в Середземному морі, будуть відчутні особливо через сильні дощі,
– заявила директорка ANM Олена Матееску.
У відповідь на нещодавні погодні попередження, влада Констанци оголосила про скасування занять у місцевих школах.
За прогнозами AccuWeather, несприятливі погодні умови, як очікується, вплинуть на більший регіон країни. Крім того, в румунських Карпатах на висоті понад 1 700 метрів очікуються хуртовини.
Як з погодою в інших країнах?
На Балканах різке погіршення погодних умов з температурами на 15 градусів нижче норми та потужними сніжними бурями. Страждає Болгарія та Сербія.
А у Болгарії через снігопади та сильний вітер у 20 регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Крім того, Болгарія стикнулася зі значними повенями, які вразили курортні зони.