Мешканцям рекомендується вживати заходів обережності та бути поінформованими про розвиток ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

Чому у Румунії оголосили червоне попередження?

У повітах Констанца, Калараш та Яломіца на південному сході Румунії оголошено червоний рівень небезпеки через очікувані сильні дощі.

Попередження набуде чинності о 21:00 у вівторок і діятиме протягом більшої частини середи, 8 жовтня. Влада попереджає, що негода може призвести до повеней і значних перебоїв у транспортному сполученні.

Цього разу йдеться про південно-східну частину країни, де наслідки циклону, що утворився в Середземному морі, будуть відчутні особливо через сильні дощі,

– заявила директорка ANM Олена Матееску.

У відповідь на нещодавні погодні попередження, влада Констанци оголосила про скасування занять у місцевих школах.

За прогнозами AccuWeather, несприятливі погодні умови, як очікується, вплинуть на більший регіон країни. Крім того, в румунських Карпатах на висоті понад 1 700 метрів очікуються хуртовини.

Як з погодою в інших країнах?