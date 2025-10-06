Деяких туристів вже евакуювали з гори. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Читайте також Болгарію накрила масштабна повінь: морські курорти йдуть під воду
Що відбувається на Евересті?
Минулого тижня на схили Евересту хлинув потік туристів, які скористалися тижневими вихідними з нагоди національного свята в Китаї. Однак, 3 жовтня в долині Карма почався снігопад, який ускладнив доступ до гори і тривав протягом наступного дня.
В результаті сотні туристів опинилися в скрутному становищі. У відповідь на ситуацію, що склалася, місцеві жителі та рятувальні команди мобілізувалися для розчищення снігу.
Погода цього року незвичайна. Гід сказав, що ніколи не стикався з такою погодою в жовтні. І все сталося занадто раптово,
– розповів Чень Гешуан, який ледь не загинув від переохолодження.
Початкові повідомлення місцевих ЗМІ вказують на те, що близько 1 000 осіб опинилися в пастці на схилах. Станом на 6 жовтня китайські медіа повідомили, що 350 осіб були успішно евакуйовані до сусіднього села Куданг. Також встановлено зв'язок з рештою 200 особами, які будуть евакуйовані поетапно за допомогою рятувальних команд.
Яка ситуація з погодою на Евересті: дивіться фото та відео
У жовтні Тибет пережив несподіваний снігопад, що збігся з кількома днями суворих погодних умов у всьому регіоні. У сусідньому Непалі сильні дощі призвели до трагічних наслідків: повідомляється про щонайменше 47 загиблих внаслідок зсувів і повеней.
Наразі немає інформації про стан місцевих гідів і допоміжного персоналу, які допомагали туристичним групам, а також не підтверджено, чи отримав травми хтось із туристів, які перебували поблизу північного схилу Евересту.
У зв'язку з несприятливими умовами продаж квитків на сходження на Еверест призупинено до суботи, 11 жовтня.
Як з погодою в інших країнах?
На Балканах різке погіршення погодних умов з температурами на 15 градусів нижче норми та потужними сніжними бурями. Страждає Болгарія та Сербія.
А у Болгарії через снігопади та сильний вітер у 20 регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Снігопади і вітер спричинили затори на дорогах, повалили дерева та призвели до зникнення електропостачання.