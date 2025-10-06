Деяких туристів вже евакуювали з гори. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Болгарію накрила масштабна повінь: морські курорти йдуть під воду

Що відбувається на Евересті?

Минулого тижня на схили Евересту хлинув потік туристів, які скористалися тижневими вихідними з нагоди національного свята в Китаї. Однак, 3 жовтня в долині Карма почався снігопад, який ускладнив доступ до гори і тривав протягом наступного дня.

В результаті сотні туристів опинилися в скрутному становищі. У відповідь на ситуацію, що склалася, місцеві жителі та рятувальні команди мобілізувалися для розчищення снігу.

Погода цього року незвичайна. Гід сказав, що ніколи не стикався з такою погодою в жовтні. І все сталося занадто раптово,

– розповів Чень Гешуан, який ледь не загинув від переохолодження.

Початкові повідомлення місцевих ЗМІ вказують на те, що близько 1 000 осіб опинилися в пастці на схилах. Станом на 6 жовтня китайські медіа повідомили, що 350 осіб були успішно евакуйовані до сусіднього села Куданг. Також встановлено зв'язок з рештою 200 особами, які будуть евакуйовані поетапно за допомогою рятувальних команд.

Яка ситуація з погодою на Евересті: дивіться фото та відео

Almost 1,000 trapped on Tibetan side of Mount Everest by blizzard



Hundreds of local villagers and rescue teams have been deployed to clear out snow blocking access to the area which sits at an altitude of more than 4,900 metres. pic.twitter.com/eaBhWtP2CI — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) October 5, 2025

У жовтні Тибет пережив несподіваний снігопад, що збігся з кількома днями суворих погодних умов у всьому регіоні. У сусідньому Непалі сильні дощі призвели до трагічних наслідків: повідомляється про щонайменше 47 загиблих внаслідок зсувів і повеней.

Наразі немає інформації про стан місцевих гідів і допоміжного персоналу, які допомагали туристичним групам, а також не підтверджено, чи отримав травми хтось із туристів, які перебували поблизу північного схилу Евересту.

У зв'язку з несприятливими умовами продаж квитків на сходження на Еверест призупинено до суботи, 11 жовтня.

Як з погодою в інших країнах?