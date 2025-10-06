Некоторых туристов уже эвакуировали с горы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что происходит на Эвересте?
На прошлой неделе на склоны Эвереста хлынул поток туристов, которые воспользовались недельными выходными по случаю национального праздника в Китае. Однако, 3 октября в долине Карма начался снегопад, который затруднил доступ к горе и продолжался в течение следующего дня.
В результате сотни туристов оказались в затруднительном положении. В ответ на сложившуюся ситуацию, местные жители и спасательные команды мобилизовались для расчистки снега.
Погода в этом году необычная. Гид сказал, что никогда не сталкивался с такой погодой в октябре. И все произошло слишком внезапно,
– рассказал Чэнь Гэшуан, который едва не погиб от переохлаждения.
Первоначальные сообщения местных СМИ указывают на то, что около 1 000 человек оказались в ловушке на склонах. По состоянию на 6 октября китайские медиа сообщили, что 350 человек были успешно эвакуированы в соседнюю деревню Куданг. Также установлена связь с остальными 200 лицами, которые будут эвакуированы поэтапно с помощью спасательных команд.
Какова ситуация с погодой на Эвересте: смотрите фото и видео
В октябре Тибет пережил неожиданный снегопад, совпавший с несколькими днями суровых погодных условий во всем регионе. В соседнем Непале сильные дожди привели к трагическим последствиям: сообщается по меньшей мере о 47 погибших в результате оползней и наводнений.
Пока нет информации о состоянии местных гидов и вспомогательного персонала, которые помогали туристическим группам, а также не подтверждено, получил ли травмы кто-то из туристов, находившихся вблизи северного склона Эвереста.
В связи с неблагоприятными условиями продажа билетов на восхождение на Эверест приостановлена до субботы, 11 октября.
Как с погодой в других странах?
На Балканах резкое ухудшение погодных условий с температурами на 15 градусов ниже нормы и мощными снежными бурями. Страдает Болгария и Сербия.
А в Болгарии из-за снегопадов и сильного ветра в 20 регионах объявлен оранжевый уровень опасности. Снегопады и ветер вызвали пробки на дорогах, повалили деревья и привели к исчезновению электроснабжения.