Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Ще десятки місцевих жителів зникли безвісти.
Що відомо про тайфун Kalmaegi?
Туристичний регіон Філіппін опинився під водою – будинки перетворилися на руїни, а вулиці завалило уламками.
Серед 85 загиблих – 6 військовослужбовців, чий вертоліт розбився на острові Мінданао під час гуманітарної місії.
Окрім того, агентство з надзвичайних ситуацій повідомило про 75 зниклих безвісти та 17 поранених. Понад 200 тисяч людей евакуювали в регіоні Вісаї, зокрема на півдні острова Лусон і півночі Мінданао.
Тайфун Kalmaegi накрив Філіппіни: дивіться відео
За прогнозами, тайфун посилюватиметься над Південнокитайським морем. Kalmaegi рухається в напрямку В'єтнаму, де вже готуються до навали стихії у п'ятницю, 7 листопада.
Також систему реагування на надзвичайні ситуації активував Китай у своїй найпівденнішій провінції Хайнань.
Інші стихійні лиха у світі:
Нагадаємо, нещодавно Філіппіни сколихнув землетрус магнітудою 6,9 бала. Підземні поштовхи 30 вересня відчули мешканці провінції Себу та сусідніх регіонів, загинуло понад 60 людей.
Окрім того, згодом землетрус відчули в Туреччині. Увечері 27 жовтня коливання сколихнули провінції Мармурового та Егейського регіонів. Відомо про часткові руйнування та відключення електроенергії.
Напередодні снігом засипало Болгарію. Стихія спричинила затори на дорогах і повалила дерева, через що деякі райони залишилися без світла.