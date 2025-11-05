Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Ще десятки місцевих жителів зникли безвісти.

Що відомо про тайфун Kalmaegi?

Туристичний регіон Філіппін опинився під водою – будинки перетворилися на руїни, а вулиці завалило уламками.

Серед 85 загиблих – 6 військовослужбовців, чий вертоліт розбився на острові Мінданао під час гуманітарної місії.

Окрім того, агентство з надзвичайних ситуацій повідомило про 75 зниклих безвісти та 17 поранених. Понад 200 тисяч людей евакуювали в регіоні Вісаї, зокрема на півдні острова Лусон і півночі Мінданао.

За прогнозами, тайфун посилюватиметься над Південнокитайським морем. Kalmaegi рухається в напрямку В'єтнаму, де вже готуються до навали стихії у п'ятницю, 7 листопада.

Також систему реагування на надзвичайні ситуації активував Китай у своїй найпівденнішій провінції Хайнань.

