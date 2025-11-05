Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Еще десятки местных жителей пропали без вести.

Что известно о тайфуне Kalmaegi?

Туристический регион Филиппин оказался под водой – дома превратились в руины, а улицы завалило обломками.

Среди 85 погибших – 6 военнослужащих, чей вертолет разбился на острове Минданао во время гуманитарной миссии.

Кроме того, агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило о 75 пропавших без вести и 17 раненых. Более 200 тысяч человек эвакуировали в регионе Висаи, в частности на юге острова Лусон и севере Минданао.

Тайфун Kalmaegi накрыл Филиппины: смотрите видео

По прогнозам, тайфун будет усиливаться над Южнокитайским морем. Kalmaegi движется в направлении Вьетнама, где уже готовятся к нашествию стихии в пятницу, 7 ноября.

Также систему реагирования на чрезвычайные ситуации активировал Китай в своей самой южной провинции Хайнань.

