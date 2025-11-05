Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Еще десятки местных жителей пропали без вести.
Смотрите также Местами 40 сантиметров снега: зима ударила по Балканам
Что известно о тайфуне Kalmaegi?
Туристический регион Филиппин оказался под водой – дома превратились в руины, а улицы завалило обломками.
Среди 85 погибших – 6 военнослужащих, чей вертолет разбился на острове Минданао во время гуманитарной миссии.
Кроме того, агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило о 75 пропавших без вести и 17 раненых. Более 200 тысяч человек эвакуировали в регионе Висаи, в частности на юге острова Лусон и севере Минданао.
Тайфун Kalmaegi накрыл Филиппины: смотрите видео
По прогнозам, тайфун будет усиливаться над Южнокитайским морем. Kalmaegi движется в направлении Вьетнама, где уже готовятся к нашествию стихии в пятницу, 7 ноября.
Также систему реагирования на чрезвычайные ситуации активировал Китай в своей самой южной провинции Хайнань.
Другие стихийные бедствия в мире:
Напомним, недавно Филиппины всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Подземные толчки 30 сентября почувствовали жители провинции Себу и соседних регионов, погибло более 60 человек.
Кроме того, впоследствии землетрясение почувствовали в Турции. Вечером 27 октября колебания всколыхнули провинции Мраморного и Эгейского регионов. Известно о частичных разрушениях и отключения электроэнергии.
Накануне снегом засыпало Болгарию. Стихия вызвала пробки на дорогах и повалила деревья, из-за чего некоторые районы остались без света.