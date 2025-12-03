Еще более 800 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и AP.

Что известно о последствиях стихийного бедствия?

На прошлой неделе Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд накрыли муссонные дожди. В этом году ливни усилились редким тропическим штормом, который образовался в Малаккском проливе.

Из-за непогоды реки вышли из берегов, разрушили инфраструктуру и затопили целые города. Появились проблемы с движением автомобильного транспорта и железной дороги, электроснабжением и связью. До сих пор сотни ключевых дорог остаются непроездными. Есть также проблемы с доступом к питьевой воде.

Непогода на Шри-Ланке: смотрите видео

Известно, что погибли:

659 человек в Индонезии,

390 – на Шри-Ланке,

181 – в Таиланде.

Больше всего досталось Индонезии. Там в целом пострадали 3,2 миллиона человек, 2600 травмировались, еще более 470 пропали без вести.

Стихия в Индонезии: смотрите видео

В селах на острове Суматра размыты дороги и разрушены мосты, из-за чего спасателям трудно добраться туда. Затрудняют работы также погодные условия.

На Шри-Ланке, кроме сотен погибших, есть еще 366 пропавших без вести, более миллиона граждан пострадали.

В общем там непогода коснулась более половины из 25 административных округов, а более чем 20 из них пришлось проводить массовые эвакуации.

ООН уже дала первые оценки: стихия разрушила более 15 тысяч домов.

Непогода накрыла Таиланд: смотрите видео

