Про небезпечні стихійні й метеорологічні явища попередили в Укргідрометцентрі.

Актуально Квітневі заморозки накриють майже всю Україну: синоптик назвав області, в яких буде тепліше

Де очікувати заморозків?

Синоптики зазначають, що вночі 24 квітня на Київщині, Черкащині, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях будуть заморозки у повітрі 0 – - 3 градуси. Так, для цих регіонів оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

Зверніть увагу! Помаранчевий рівень свідчить про реальну загрозу для людей, інфраструктури й довкілля — у такому разі необхідно максимально обмежити ризики та дотримуватися підвищеної обережності.

На решті територій очікуються заморозки 0 – - 5 градусів на поверхні ґрунту. Йдеться про І рівень небезпечності, жовтий.

До слова, заморозки шкодять рослинам через утворення льоду в клітинах, що руйнує їхню структуру. Найбільше страждають квіти й зав'язь, через що знижується врожайність.

Важливо! Жовтий рівень небезпеки означає потенційно небезпечні погодні умови, тому варто бути уважними, обережними та стежити за оновленнями прогнозів.

При цьому вдень 24 квітня на Прикарпатті, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях будуть сильні пориви вітру, 15 – 20 метрів на секунду. Мовиться про І (жовтий) рівень небезпечності.



Де чекати заморозків 24 квітня / Карта Укргідрометцентру

Аналогічні погодні умови прогнозуються і вночі 25 квітня. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до 0…-3, що відповідає помаранчевому рівню небезпечності. В інших регіонах, крім західних, можливі заморозки на поверхні ґрунту до 0…-5, що класифікується як жовтий рівень.

Якою видається погода у квітні?