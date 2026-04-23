Об опасных стихийных и метеорологических явлениях предупредили в Укргидрометцентре.
Актуально Апрельские заморозки накроют почти всю Украину: синоптик назвал области, в которых будет теплее
Где ожидать заморозков?
Синоптики отмечают, что ночью 24 апреля в Киевской, Черкасской, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях будут заморозки в воздухе 0 – - 3 градуса. Так, для этих регионов объявили II (оранжевый) уровень опасности.
Обратите внимание! Оранжевый уровень свидетельствует о реальной угрозе для людей, инфраструктуры и окружающей среды - в таком случае необходимо максимально ограничить риски и соблюдать повышенную осторожность.
На остальной территории ожидаются заморозки 0 – - 5 градусов на поверхности почвы. Речь идет о І уровне опасности, желтый.
К слову, заморозки вредят растениям из-за образования льда в клетках, что разрушает их структуру. Больше всего страдают цветы и завязь, из-за чего снижается урожайность.
Важно! Желтый уровень опасности означает потенциально опасные погодные условия, поэтому стоит быть внимательными, осторожными и следить за обновлениями прогнозов.
При этом днем 24 апреля на Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях будут сильные порывы ветра, 15 – 20 метров в секунду. Говорится о І (желтый) уровень опасности.
Где ждать заморозков 24 апреля / Карта Укргидрометцентра
Аналогичные погодные условия прогнозируются и ночью 25 апреля. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до 0...-3, что соответствует оранжевому уровню опасности. В других регионах, кроме западных, возможны заморозки на поверхности почвы до 0...-5, что классифицируется как желтый уровень.
Какой кажется погода в апреле?
По прогнозам Ивана Семилита, в конце недели и в течение следующей в Украине ожидаются дожди, местами мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться примерно от +1 до +17 градусов в зависимости от региона.
А вот на горе Поп Иван Черногорский уже фиксируются сложные условия. Там царят мороз, снег и туман. Спасатели призывают воздержаться от походов в высокогорье.
23 апреля в Киеве и Киевской области также ухудшились погодные условия – местные жители сообщали о сильном граде и местами пылевой буре, которые затрудняли видимость и движение на дорогах и повышали риск ДТП