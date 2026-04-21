Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для 24 Канала.

Когда и где ждать заморозков?

Иван Семилит рассказал, что в ближайшие дни влияние поля повышенного атмосферного давления принесет незначительные осадки и уменьшение облачности в Украину, в результате чего в большинстве областей задержатся заморозки.

По его словам, ночью 22 апреля в ряде регионов в воздухе ожидаются заморозки в диапазоне 0 – 3 градусов. Исключениями станут южные области, в которых такие заморозки прогнозируют только на поверхности почвы.

Всего в этой части страны температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. В то же время в дневные часы ожидается повышение, столбики термометров будут показывать от 9 до 14 градусов тепла.

В то же время синоптик уточнил, что пока нет признаков, которые бы свидетельствовали о возможном снижении до заморозков ночью 23 апреля. Температура воздуха будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем – от 9 до 14 градусов тепла.

Сейчас у нас будут наблюдаться заморозки. Это опасное явление. Первый уровень опасности – это когда у нас заморозки на поверхности почвы. Второй уровень опасности – это когда у нас заморозки уже в воздухе,

– объяснил он.

Поэтому сейчас возможны как заморозки первого уровня опасности, так и более опасные явления второго уровня. Он отметил, что несмотря на плюсовые значения на юге, температура в основном будет распространяться равномерно.

"По всей территории Украины будут наблюдаться заморозки, как и в воздухе, так и на почве. Поэтому здесь отдельно выделить какой-то определенный регион, где будет даже холоднее, пока нет такой возможности", – подчеркнул специалист.

Чем опасны заморозки?

Заметим, что заморозки повреждают растения из-за образования кристаллов льда в тканях. Вода в клетках замерзает, разрушаются клеточные стенки, в результате чего растение теряет способность привычно развиваться.

Известно, что больше всего из-за этого страдают цветы и завязь, в результате чего не формируются плоды и падает урожай. Также могут подмерзать молодые побеги и листья, что тормозит рост или приводит к гибели растения.

