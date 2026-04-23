Про це інформують місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
Яка наразі ситуація в Києві та області?
Нині на Київщину насунулась негода. Регіон накрив сильний град, який супроводжується потужною пиловою бурею.
На Київщині вирує пилова буря: дивіться відео
Небо затягнулось темними хмарами, а пориви вітру значно посилились. Пилова буря погіршила видимість, ускладнивши рух на дорогах.
Подекуди місцеві фіксують інтенсивний град, що вкрив дороги міста.
Місцеві інформують про град на Київщині: дивіться відео
На Київщині негода / фото телеграм-канал "Реальний Київ"
Зауважимо, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту та підвищення ризику аварій. Закликаємо бути обережними.
Яка погода в Україні буде найближчим часом?
Потепління наразі чекати не варто – в Україні триватиме хмарна та холодна погода. 24 квітня очікуються заморозки у повітрі до -3 градусів. Мовиться про Київську, Черкаську, Чернігівську, Сумську, Полтавську та Харківську область. У інших регіонах України температура на поверхні ґрунту сягне 0 – -5 градусів.
Аналогічна погода очікується у вночі 25 квітня.
До завершення цього тижня й впродовж наступного Україну накриють опади – дощ та мокрий сніг. Тоді як температура повітря може коливатись від 1 до 17 градусів тепла.