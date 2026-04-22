Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де чекати заморозків та сильного вітру в Україні найближчими днями?

Синоптики розповіли, що 23 квітня вдень у Києві, а також у західних і північних областях прогнозують пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Зверніть увагу! I рівень небезпечності – жовтий – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.



Де чекати сильні пориви вітру в Україні 23 квітня / Карта Укргідрометцентру

Водночас уже вночі 24 квітня у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до 0 – -3 градусів, що відповідає II рівню небезпечності – помаранчевому. На решті території прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (жовтий рівень).

Довідково! II рівень небезпечності – помаранчевий – погодні умови небезпечні та несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури й навколишнього природного середовища. У разі оголошення цього рівня громадянам слід проявляти максимальну обережність під час перебування у зоні дії погодних явищ.



Де чекати заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту 24 квітня / Карта Укргідрометцентру

Подібна ситуація збережеться і вночі 25 квітня. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях знову очікуються заморозки в повітрі з температурою 0 – -3 градуси (помаранчевий рівень небезпечності). В інших регіонах, окрім західних, можливі заморозки на поверхні ґрунту до 0 – -5 градусів (жовтий рівень).



Де очікувати небезпечні погодні явища 25 квітня / Карта Укргідрометцентру

У Києві 23 квітня очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. А вночі 24 квітня у столиці на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – -2 градуси.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть зашкодити раноцвітним плодовим деревам.

