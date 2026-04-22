Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Де чекати заморозків та сильного вітру в Україні найближчими днями?
Синоптики розповіли, що 23 квітня вдень у Києві, а також у західних і північних областях прогнозують пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Зверніть увагу! I рівень небезпечності – жовтий – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Де чекати сильні пориви вітру в Україні 23 квітня / Карта Укргідрометцентру
Водночас уже вночі 24 квітня у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до 0 – -3 градусів, що відповідає II рівню небезпечності – помаранчевому. На решті території прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (жовтий рівень).
Довідково! II рівень небезпечності – помаранчевий – погодні умови небезпечні та несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури й навколишнього природного середовища. У разі оголошення цього рівня громадянам слід проявляти максимальну обережність під час перебування у зоні дії погодних явищ.
Де чекати заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту 24 квітня / Карта Укргідрометцентру
Подібна ситуація збережеться і вночі 25 квітня. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях знову очікуються заморозки в повітрі з температурою 0 – -3 градуси (помаранчевий рівень небезпечності). В інших регіонах, окрім західних, можливі заморозки на поверхні ґрунту до 0 – -5 градусів (жовтий рівень).
Де очікувати небезпечні погодні явища 25 квітня / Карта Укргідрометцентру
У Києві 23 квітня очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. А вночі 24 квітня у столиці на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – -2 градуси.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть зашкодити раноцвітним плодовим деревам.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
Яку погоду чекати в Україні до кінця квітня?
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що до 26 квітня і протягом наступного тижня на території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За словами синоптика, температури в Україні коливатимуться від +1 до +17 градусів, залежно від регіону та руху повітряних потоків.
Також Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу розповів, що хмарність, опади та сильні пориви вітру, ймовірно, утримуватимуться на території України щонайменше до 30 квітня. Наразі немає ознак можливих змін або відчутного потепління.
Керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань пояснював, що північний процес у тропосфері блокує приплив теплого повітря в Україну. Через це холод затримається до кінця квітня.