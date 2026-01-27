Скільки українці платитимуть за світло у березні?

Надалі його переглянуть або залишать таким, яким він є зараз, про що йдеться у рішенні уряду.

Читайте також Тарифи на комуналку: скільки потрібно буде заплатити за газ та воду у лютому

У березні українці платитимуть за електроенергію 4,32 гривні за 1 кіловат-годину.

Проте ціну можна "знизити". Така можливість доступна для осіб, що мають двозонні лічильники.

Денний тариф для таких людей (з 7:00 до 23:00) все ще становить 4,32 гривні за кіловат-годину, але нічний тариф (з 23:00 до 7:00) знижений до 2,16 гривні за кіловат-годину.

Також не варто забувати про тризонні лічильники. Вони дають можливість сплачувати за світло таким чином:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, а також з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Також уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Про це повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону,

– зазначила Свириденко.

Зверніть увагу! За обсяг споживання до 2 000 кіловат-годину на місяць діятиме ціна – 2,64 гривні за кіловат-годину. За споживання понад встановленого ліміту – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Чому ціна на світло може зрости, якщо електрики не було?