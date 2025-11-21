Коли оберуть нову наглядову раду?

Про це заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Аудит Енергоатому розпочався: Свириденко розповіла, коли будуть готові проміжні результати

Олексій Соболєв зазначив, що наразі в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду, яка пропрацьовує монетарний план, як перезапустити корпоративне управління в Енергоатомі.

Згідно з останнім статутом, в (наглядовій раді – 24 Канал) Енергоатому є 7 членів, з них 4 незалежних, а 3 – представники держави. Зараз ми проговоримо різні варіанти того, як це можна зробити (перезапустити наглядову раду – 24 Канал),

– пояснив міністр.

Глава Мінекономіки також заявив, що наглядову раду у компанію, скоріш за все, переоберуть шляхом проведення нормальної процедури конкурсу, але пришвидшено, так, щоб наглядова рада з'явилася до кінця року. У цьому в Кабміні є підтримка з боку партнерів.

Довідково! Олексій Соболєв пояснив, що саме Мінекономіки займається перезавантаженням наглядової ради Енергоатому, бо у функції міністерства входить відповідальність за корпоративне управління, а також міністерство очолює номінаційний комітет і, по суті, є головним органом, який забезпечує всю конкурентну процедуру конкурсу до НР.