Когда Словакия может отказаться от нефти и газа России?

По словам Зеленского, Словакия может прекратить импорт российских энергоресурсов, если будет иметь альтернативные источники поставок. Об этом президент заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Глава украинского государства отметил, что сегодня нужно увеличить экономическое давление на Москву, чтобы завершить полномасштабную войну против Украины. В частности, необходимы жесткие санкции против России со стороны США и Евросоюза.

Мы полностью поддерживаем и вашу идею о том, как остановить закупку нефти и газа со стороны некоторых европейских стран. Я имел разговор с премьером Словакии. Я думаю, что им надо определенные альтернативные пути, и тогда они пристанут к идее,

– отметил Зеленский.

Впрочем, президент добавил, что не уверен в готовности Словакии отказаться от энергоносителей России прямо сейчас. Однако Зеленский считает, что на такой шаг Братислава может решиться в будущем.

Важно! Словакия, не имея выхода к морю, традиционно была привязана к импорту энергоносителей. Географическое расположение сделало ее зависимой от поставок нефти и газа из России. Даже после начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году страна продолжает покупать российские энергоресурсы. Как пишет Politico, согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), уровень зависимости Словакии от Москвы оставался близким к 100%.

Почему Словакия не отказывается от энергоносителей России?