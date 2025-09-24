Когда Словакия может отказаться от нефти и газа России?
По словам Зеленского, Словакия может прекратить импорт российских энергоресурсов, если будет иметь альтернативные источники поставок. Об этом президент заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Глава украинского государства отметил, что сегодня нужно увеличить экономическое давление на Москву, чтобы завершить полномасштабную войну против Украины. В частности, необходимы жесткие санкции против России со стороны США и Евросоюза.
Мы полностью поддерживаем и вашу идею о том, как остановить закупку нефти и газа со стороны некоторых европейских стран. Я имел разговор с премьером Словакии. Я думаю, что им надо определенные альтернативные пути, и тогда они пристанут к идее,
– отметил Зеленский.
Впрочем, президент добавил, что не уверен в готовности Словакии отказаться от энергоносителей России прямо сейчас. Однако Зеленский считает, что на такой шаг Братислава может решиться в будущем.
Важно! Словакия, не имея выхода к морю, традиционно была привязана к импорту энергоносителей. Географическое расположение сделало ее зависимой от поставок нефти и газа из России. Даже после начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году страна продолжает покупать российские энергоресурсы. Как пишет Politico, согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), уровень зависимости Словакии от Москвы оставался близким к 100%.
Почему Словакия не отказывается от энергоносителей России?
Президент США Дональд Трамп призвал ЕС резко сократить импорт российских энергоносителей, отмечая, что Европа помогает Кремлю финансировать войну против Украины благодаря этому импорту.
Однако не все страны готовы согласиться с этим требованием. Министр экономики Словакии заявила, что ее государство будет сопротивляться давлению со стороны Вашингтона до тех пор, пока не получит надежных альтернатив для замещения нефти и газа из Москвы.
Словакия также сопротивляется новым санкциям против Кремля. Премьер-министр страны Роберт Фицо уже заявил, что его правительство готово согласиться на новый пакет санкций против России только при соблюдении определенных условий. Среди них – установление механизма регулирования цен на электроэнергию и пересмотр экологических требований ЕС.