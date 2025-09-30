Кандидатка політичних наук і експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій зауважила в ефірі 24 Каналу, що поведінку Угорщини варто розрізняти за певними факторами. Адже на деякі речі має вплив те, що країна є членом НАТО.

Чому поведінка Угорщини така суперечлива?

Якщо Альянс ухвалить спільне рішення про збиття російських дронів чи запуск проєкту "стіна дронів", то угорський лідер Віктор Орбан повинен долучитися до цих процесів.

Відносини України з Угорщиною та дрони, які були на нашій території, – це вже інша історія. З одного боку, це справді могли бути угорські безпілотники, які збирали інформацію. З іншого боку – росіяни могли докласти зусилля, щоб ще більше ускладнити наш діалог з країною,

– припустила Марія Гелетій.

Окрім того, що Угорщина купує російські енергоресурси, вона блокує допомогу Україні та може перешкоджати нашому членству в ЄС. Відповідно Росії вигідно підживлювати конфлікт між двома країнами.

Варто пригадати, що з 2022 року лунали припущення про домовленість Володимира Путіна й Віктора Орбана. Вони нібито стосувалися того, що у випадку програшу України у війні Угорщина могла б претендувати на Закарпаття.

На думку експертки з міжнародних відносин, такі думки не є безпідставними. У своїй зовнішній політиці Орбан робить великий акцент на угорців які проживають за межами країни. Тривалий час Угорщина підтримувала закарпатців. Мовилось не лише про роздавання паспортів, але й про гранти, фінансову допомогу.

Коли ситуація на фронті в Україні ускладнювалася, з боку певних політичних сил Угорщини лунали заяви, які нагадували територіальне посягання. Тому такі думки точно є.

Що відбувається між Україною та Угорщиною?