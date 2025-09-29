Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення угорського міністра, відповідального за справи прем'єр-міністра Гергея Гуляша.

Які українські ЗМІ вирішили заблокувати в Угорщині?

Угорщина вирішила діяти взаємно на рішення України щодо блокування їхніх видань, які поширювали російські наративи. Міністр сказав, що українській стороні нібито не подобалося те, що газети "наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян та збройну підтримку України". Окрім цього угорські видання дещо критикували ЄС та НАТО, говоривши, що це "фрагментовані та неефективні організації".

Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні в Угорщині,

– повідомив Гуляш.

Посадовець опублікував список видань, які потрапили в Угорщині під блокування:

ТСН;

Обозреватель:

Анонс Закарпаття;

ungvar.uz.ua;

Закарпаття.net;

Українська правда;

hromadske;

NV.ua;

LB.ua;

Інсайдер Інфо;

uaonline.com.ua

Европейська правда.

До слова, раніше Росія заблокувала угорське видання 444. Однак Угорщина не відреагувала на це рішення, ймовірно, побоюючись помсти Росії.

Що відомо про погіршення відносин України та Угорщини?