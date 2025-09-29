Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение венгерского министра, ответственного за дела премьер-министра Гергея Гуляша.
Какие украинские СМИ решили заблокировать в Венгрии?
Венгрия решила действовать взаимно на решение Украины о блокировании их изданий, которые распространяли российские нарративы. Министр сказал, что украинской стороне якобы не нравилось то, что газеты "решились критически писать о политике санкций против россиян и вооруженной поддержке Украины". Кроме этого венгерские издания несколько критиковали ЕС и НАТО, говоря, что это "фрагментированные и неэффективные организации".
Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны в Венгрии,
– сообщил Гуляш.
Чиновник опубликовал список изданий, которые попали в Венгрии под блокировку:
- ТСН;
- Обозреватель:
- Анонс Закарпатья;
- ungvar.uz.ua;
- Закарпаття.net;
- Украинская правда;
- hromadske;
- NV.ua;
- LB.ua;
- Инсайдер Инфо;
- uaonline.com.ua
- Европейская правда.
К слову, ранее Россия заблокировала венгерское издание 444. Однако Венгрия не отреагировала на это решение, вероятно, опасаясь мести России.
Что известно об ухудшении отношений Украины и Венгрии?
Отношения Украины и Венгрии ухудшились из-за нескольких факторов: споры о правах венгерского меньшинства на Закарпатье, шпионский скандал с подозрением на деятельность венгерской разведки, а также блокирование Будапештом шагов Украины на пути в ЕС. Из-за этих споров конструктивный диалог между странами почти остановлен, а дипломатические контакты сопровождаются взаимными обвинениями.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что именно Украина виновата в ухудшении венгерско-украинских отношений за последние десять лет. Он говорит, что некоторые заявления угрожают безопасности Венгрии и выражает надежду, что отношения могут улучшиться со временем.
В сентябре Украина запретила въезд трем высокопоставленным венгерским чиновникам в ответ на действия Венгрии, которая ограничила въезд для украинских военных, в частности Роберта Бровди "Мадьяра".