Як приклад, він запропонував "вдарити по 24 Каналу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в етері пропагандистського видання "Україна.ру".

Дивіться також "Золота дитина" та спадковий режисер: хто такий Тигран Кеосаян і як став пропагандистом Кремля

Про що заявив Гаспарян?

За словами пропагандистського політолога, загроза для НПЗ Росії зберігатиметься, до не вдасться стерти Україну "з лиця землі". Він каже, що поки Київ не зрозуміє наслідки своїх дій, то удари по російських об'єктах триватимуть.

Ба більше, Армен Гаспарян звинуватив Україну, мовляв, вона поводить себе у "форматі терориста", і це потрібно знищувати. Водночас пропагандист визнає, що внаслідок відповідних заходів може загинути багато цивільного населення.

Утім, він заявив, що "не бачить іншого сценарію", виправдавши це реакцією українців на смерть іншого російського пропагандиста, чоловіка Маргарити Симоньян – Тиграна Кеосаяна, відомого підтримкою російської агресії.

До тих пір, поки ми не знищимо там (в Україні – 24 Канал) по максимуму, дурня з цих буйних голів все одно нікуди не вийде. Якщо умовно буде завдано удару, наприклад, по 24 Каналу, то решта задумається, можливо, а чи не будемо ми наступними,

– заявив він.

Гаспарян закликав вдарити по 24 Каналу: дивіться відео

Зазначимо, що Гаспарян не вперше погрожує українським ЗМІ. Наприклад, ще нещодавно, у липні 2025 року в етері "Соловьев LIVE" він виступав за те, щоб російським "Орєшніком" вдарили по 24 Каналу, Суспільному та низки інших ЗМІ.

Що відомо про Гаспаряна?