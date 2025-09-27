В ніч проти 26 вересня 2025 року із життя пішов російський пропагандист Тигран Кеосаян. Сьогодні для більшості Тигран Кеосаян – це російський пропагандист-невдаха та чоловік головної пропагандистки Маргарити Симоньян, який через власні ідіотські заяви та не менш дурнуваті коментарі власної дружини давно перетворився на посміховисько. Але так було не завжди.

Чим він відомий і за що йому має бути соромно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Помер чоловік пропагандистки Симоньян: що Тигран Кеосаян казав про Україну

Хто такий Тигран Кеосаян?

Варто розуміти, що Кеосаян – нащадок відомої радянської кінодинастії, чиїм головним дітищем (як би сказали зараз – франшизою) був улюблений серіал радянських дітей про підлітків, які стали героями так званої "громадянської війни" в колишній Російській імперії.

Насправді "Невловимі месники" авторства Тигранового батька – Едмонда Кеосаяна – були не оригінальним продуктом, а калькою голівудських пригодницьких бойовиків-вестернів, але локалізованих не на Дикому Заході, а в українських і кубанських степах.



Втім, можливо, саме ця вторинна "голівудськість" і стала запорукою неймовірного успіху фільмів Едмонда Кеосаяна про "невловимих", зробивши фільми (принаймні перші два) дійсно "народними", що підтверджують й досі живі цитати зі стрічки, які розлетілися по світу, стали крилатими виразами та зажили власним життям.

Серіал про "месників" забезпечив цілі покоління Кеосаянів роботою, пошаною і достатком. Ці фільми зробили їх частиною радянської еліти, а самого Тиграна, який з'явився на світ 4 січня 1966 року в Москві, – золотою дитиною.



Тигран Кеосаян з батьками / фото росЗМІ

Після школи Тигран без проблем потрапив до елітного режисерського вишу, відомого як ВГИК (українською – Всесоюзний державний інститут кінематографії) та здобув відповідну освіту та фах.

До фільмування Тигран Кеосаян взявся вже після розвалу СРСР, так і не довчившись у виші (формально він отримає диплом лише 1998 року). Допомогли в цьому протекція батька та бажання щойно утвореного класу "нових росіян" залишити свій слід у кіно та попутно "відмити бабки" – саме цим пояснюється сплеск кіноіндустрії на початку 90-их у країнах колишнього СРСР. Він, до речі, не минув і Україну, а Тигран Кеосаян був одним із "капітанів" тих процесів.

Вже перший його фільм "Катька і Шиз", який поєднав комедію, драму та актуальну адженду про бандитів і рекетирів, отримав гарні відгуки преси (про "піар" тоді ніхто не чув, чим Кеосаян активно користувався) і дав можливість Кеосаяну стати піонером у новій індустрії – штампування музичних відео для зірок російської попси.

Разом із братом Давидом і ще одним нащадком радянських кінозірок, представником "золотої молоді" і майбутнім пропагандистом – Федором Бондарчуком, з яким Кеосаян навчався разом, молодий режисер створив фірму з амбіцямі студії. Вона отримала пафосну назву Gold Vision і стала магнітом для "зірок", які хотіли "дорого і багато", але не завжди мали відповідні ресурси.

Кеосаян і Бондарчук завдяки набутим навичкам і, варто визнати, таланту, швидко набили руку та почали штампувати кліпи, які стали еталоном у російському шоубізі. При цьому нового Кеосаян та його побратим нічого не створили, обмежившись запозиченням західних зразків, але робили це якісно, чим вже виділялися на загальному тлі та стали класикою, за яку не соромно і зараз.

"Посмотри в глаза" (1991). Стильне спільне творіння Кеосаяна та Бондарчука зробили суперзіркою тодішню кохану Тиграна Наталю Ветлицьку: дивіться відео

Крім Ветлицької дует Бондарчук-Кеосаян знімав й для інших зірок. Мабуть, найвідомішим є чорно-білий кліп на пісню американського шансоньє Михайла Шуфутінського на слова барда Олега Мітяєва "Сусідка". За традицією, у головній жіночій ролі зняв тодішню дружину Альону Хмельницьку.

Мода на Кеосаяна

Завдяки цьому та іншому кліпам Кеосаян і Бондарчук стали дуже успішними та заможними, що дозволило обом повернутися до фільмування. У 1997-му році Кеосаян знімає свій, мабуть, найкращий фільм – "Бідна Саша" – комедію про доньку "нової росіянки", яка разом з інтелігентним зеком рятує маму від нової російської еліти – бандитів.

Попри відвертий продактплейсмент і вторинність сюжету Кеосаяну вдалося залучити до стрічки топових радянських зірок (Збруєва, Волкову, Глаголєву, Мішуліна та зірку батькових "Невловимих месників" Бориса Січкіна) та додати оригінальний саундтрек. Всі вони разом створили гарну й абсолютно аполітичну стрічку. Чого не скажеш про подальші роботи.

Вже наступним великим проєктом Тиграна Кеосаяна став фільм "Президент і його внучка" – неприкрите "підлизування" до тодішнього правилея Росії Бориса Єльцина. У ньому доброго дідуся-президента зіграв легендарний радянський актор Олег Табаков.

Фільм вийшов 1999 року, тоді ж немічний Єльцин оголосив про свою відставку й новим президентом став "кгбшник" Путін. Щоб догодити вже йому Кеосаян зняв серіал про мужніх росіян у Чечні "Чоловіча робота". У той час як реальні росіяни здійснювали в Чечні геноцид та воєнні злочини герої Кеосаяна – шляхетні офіцери ГРУ.

Ця робота відкриває Кеосаяну шлях на телебачення та приносить загальноросійську популярність. Він не вилазить з популярних тоді Рен-ТВ, "Росія" та НТВ, веде ток-шоу, зокрема, разом із тодішньою дружиною Альоною Хмельницькою (зірки фільму "Серця трьох" і секс-символом ранніх 90-их).

Свою дружину Кеосаян також знімав, зокрема, вона мала важливу роль в іншому відомому та іронічно смішному хіті "Конвалія срібляста" (російською – "Ландыш серебристый", ліричній та доволі милій комедії про нюанси продюсерства в Росії. Крім того, вона мала ролі практично в усіх інших проєктах чоловіка – "Зайці над прірвою" (схована під маскою фарсової сатири апологія Брєжнєва, роль якого зіграв Богдан Ступка), "Чоловічій роботі" та інших.

Хмельницька та Кеосаян побралися 1993 року, коли обидва були на піку кар'єри. Разом вони прожили 21 рік. У шлюбі народилися доньки Олександра та Ксенія.



Кеосаян та Хмельницька / фото росЗМІ

У 2008 році у Кеосаяну вперше прилетів "тривожний дзвіночок" – молодий чоловік у розквіті сили пережив інфарк міокарда. Через два роки – новий.

Тигран Кеосаян – чоловік Симоньян

Попри велику небезпеку для здоров'я Кеосаян продовжив знімати й жити у надмірному графіці. У 2014 році він розвівся з Хмельницькою, хоча пішов з родини за кілька років до того.

З 2012-го він став став жити разом із пропагандисткою Маргаритою Симоньян (у пари народиться троє дітей), яка в цей час починає стрімке кар'єрне зростання. За кілька років талановитий за російськими мірками режисер опиниться ледь не повністю в тіні амбітної дружини, стане обслугою для її проєктів та амбіцій.



Альона Хмельницька, Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян / фото росЗМІ

З 2016 року він починає вести шоу "Міжнародна пилорама", що задумувалося як російський аналог популярного американського формату, в якому коміки іронічно та смішно коментують поточні політичні події (найбільш відомі – шоу Джона Стюарта, Стівена Колбера та Джиммі Кіммела). Кеосаян же навпаки виглядав не смішно, а крінжово – постійно перегравав і був відверто не смішним, з часом – коли амбіції та агресивність Путіна зростали – Кеосаяну доводилось виправдовувати все нові злочини росіян. І робити це завдяки туалетному гумору.

У підсумку за такі ефіри було просто соромно і вони нічого, крім "іспанського сорому" більше не викликали. Глядачі бачили просто втомлену людину, яку "хтось" змушує відбувати номер. А ще – на тлі таких "перформансів", мабуть, збільшувалася самооцінка інших пропагандистів – Соловйова, Кісільова та інших, адже вони чітко бачили, що на тлі Тиграна ще не досягли остаточного дна.

Цим "кимось" була нова дружина Кеосаяна – Маргарита Симоньян та її жадоба до грошей і влади. Нещасний Тигран мусив коритися.

До теми Що треба знати про Маргариту Симоньян

Нічим іншим не пояснити участь Кеосаяна в чисто пропагандистському проєкті "Кримський міст: зроблено з любов’ю" – романтичний комедії 2018 року про будівництво в окупованому росіянами Криму незаконної та небезпечної для цілої екосистеми Азовського моря споруди, відомої як Керченський (Кримський) мост.

Завдяки розслідуванням команди Навального, відомо, що його будівництво було суцільним "розпилом" грошей. Таку саму мету переслідував і фільм Кеосаняна, сценарій до якого написали нібито його дружина, а режисерами та продюсерами стрічки виступав рідний брат та численні діти Кеосаяна. З'ясувалося, що мінімум 30% бюджету цієї "комедії" Кеосаян вкрав.

Кримський мост. Вкрадено з любов’ю – дивіться відео:

Останні роки життя та смерть

За оцінками команди Навального Кеосаян і члени його родини вкрали мінімум 46 мільйонів бюджетних грошей, а також 54 мільйони в путінських номіналів – братів Ротенбергів. У підсумку фільм гучно провалився у прокаті й заплямував репутацію всіх, до нього дотичних. З іншого боку, гроші, витрачені на нього та вкрадені хитромудрим Кеосаяном, не пішли на фінансування російської агресії проти України.

Щоб у Путіна і компанії не виникло питання "де гроші" – Кеосаян і його дружина ще більше підкрутили крінжу й перетворилися на, мабуть, найбільш скандальних і галасливиї російських пропагандистів. І водночас найбільш незграбних і жалюгідних.

Кеосаян нещадно нападав на Україну, ЄС, США, навіть на рідну Вірменію. Таврував Байдена, Казахстан, гей-прайди та викривав все нові та нові змови проти Росії. Він заробив на цьому чимало грошей, але навряд вони зробили його щасливим.

Його дружина втратила дитину, а сам він переніс черговий удар – наприкінці 2024 року він пережив клінічну смерть і впав у кому, з якої вже не вийшов. 26 вересня 2025 року стало відомо, що Тигран Кеосаян помер. І тут навіть не хочеться злословити та згадувати про карму – всі і так все розуміють.