Останні місяці він перебував у комі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Маргарити Симоньян.

Що Кеосаян говорив про Україну?

Тигран Кеосаян завжди підтримував Кремль. Він часто називав владу в Україні нелегітимною, заперечував приналежній їй Донбасу та Криму. Зокрема він був режисером скандального пропагандистського фільму "Кримський міст. Зроблено з любов'ю!".

Ще у 2021 році він погрожував, що "Росія буде у Києві" та закликав до знищення українців.

Після початку повномасштабного вторгнення Кеосаян неодноразово закликав російську владу до активніших дій, зокрема завдати ядерного удару по Києву. Він регулярно озвучував пропагандистські наративи у своїй авторській програмі "Міжнародна пилорама". Україну він описував як слабку, корумповану та залежну від Заходу країну.

Кеосаян ставив під сумнів не лише українську територіальну цілісність. Він закликав російську владу "повернути Аляску", у 2022 році назвав Казахстан "країною зі штучними кордонами", звинувачував тамтешню владу у "русофобії".

На це Казахстан відреагував забороною Кеосаяну відвідувати країну, розмістивши його ім'я у списку поруч з терористами.

Що відомо про смерть Тиграна Кеосаяна?