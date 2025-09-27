Він зазначив, що це був дрон-розвідник. Про це повідомляє 24 Канал.
Що Зеленський сказав про угорські дрони, що залетіли в Україну?
Зеленський зазначив, що розвідування української території це перш за все небезпечні дії для Угорщини.
Це дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе,
– сказав президент.
Що відомо про угорські дрони в Україні?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксували порушення повітряного простору вздовж українсько-угорського кордону з боку невідомих дронів. Ймовірно, вони були угорськими. Вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що Зеленський "втрачає глузд" через ці заяви.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 вересня опублікував в X мапу вторгнення угорського дрона в повітряний простір України.