Он отметил, что это был дрон-разведчик. Об этом сообщает 24 Канал.

Что Зеленский сказал о венгерских дронах, залетевших в Украину?

Зеленский отметил, что разведка украинской территории это прежде всего опасные действия для Венгрии.

Это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя,

– сказал президент.

Что известно о венгерских дронах в Украине?