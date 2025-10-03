Чому Індія купуватиме газ у США?

Торгівельна війна між країнами порушує постачання СПГ та сировини для виробництва пластмас до Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Тому державні індійські компанії планують закуповувати до трьох дуже великих танкерів скрапленого газу у США щомісяця у 2026 році.

Це три нафтові гіганти Індії, які забезпечують СПГ для понад 331 мільйона домогосподарств країни:

Indian Oil Corp.;

Bharat Petroleum Corp.;

та Hindustan Petroleum Corp.

При цьому більш як 60% газу вони імпортують.

За словами трейдерів, це перший випадок, коли Індія, яка вже має довгострокові контракти з такими країнами, як Саудівська Аравія, намагається укласти угоду щодо постачання американського СПГ.

Це сталося після того, як уряд Індії оголосив про плани закупівлі більшої кількості енергії зі США, прагнучи переконати Вашингтон знизити 50% мита, запроваджені у серпні,

– зазначає видання.

У таки спосіб Нью-Делі також намагається заповнити прогалини, які виникли через ускладнення торгівельних відносин між США та Китаєм. Адже СПГ є одним із тих товарів, на які впливають високі тарифи між двома найбільшими економіками світу.

Пекін співпрацює з країнами Близького Сходу, щоб обмінювати американські партії сланцевого газу, як правило, із дисконтом.

Водночас виробники з Близького Сходу знижують ціни, щоб підтримати продажі газу та стримати конкуренцію.

Важливо! У спробі знайти спільну мову з адміністрацією Трампа Індія також звернулася до США із проханням. За даними Bloomberg, вона просить дозволити купувати сиру нафту в Ірану та Венесуели, які знаходяться під американськими санкціями, щоб зменшити закупівлі у Росії.

Торгівельна війна Індії та США: що відомо?