Почему Индия будет покупать газ у США?

Торговая война между странами нарушает поставки СПГ и сырья для производства пластмасс в Индию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Несмотря на давление США: Индия покупает меньше, но не отказывается от дешевой российской нефти

Поэтому государственные индийские компании планируют закупать до трех очень больших танкеров сжиженного газа в США ежемесячно в 2026 году.

Это три нефтяных гиганта Индии, которые обеспечивают СПГ для более 331 миллиона домохозяйств страны:

Indian Oil Corp.;

Bharat Petroleum Corp.;

и Hindustan Petroleum Corp.

При этом более 60% газа они импортируют.

По словам трейдеров, это первый случай, когда Индия, которая уже имеет долгосрочные контракты с такими странами, как Саудовская Аравия, пытается заключить соглашение о поставках американского СПГ.

Это произошло после того, как правительство Индии объявило о планах закупки большего количества энергии из США, стремясь убедить Вашингтон снизить 50% пошлины, введенные в августе,

– отмечает издание.

Таким образом Нью-Дели также пытается заполнить пробелы, которые возникли из-за осложнения торговых отношений между США и Китаем. Ведь СПГ является одним из тех товаров, на которые влияют высокие тарифы между двумя крупнейшими экономиками мира.

Пекин сотрудничает со странами Ближнего Востока, чтобы обменивать американские партии сланцевого газа, как правило, с дисконтом.

В то же время производители с Ближнего Востока снижают цены, чтобы поддержать продажи газа и сдержать конкуренцию.

Важно! В попытке найти общий язык с администрацией Трампа Индия также обратилась к США с просьбой. По данным Bloomberg, она просит разрешить покупать сырую нефть у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями, чтобы уменьшить закупки у России.

Торговая война Индии и США: что известно?