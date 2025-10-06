Почему литовский министр призвал ЕС отказаться от импорта?
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис обратился к ЕС после очередной атаки на Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в X.
По его словам, Россия снова намеренно ударила сотнями беспилотников и ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, поэтому Европа должна положить конец импорту нефти и газа из России.
Россия продолжает преследовать свои террористические цели: замораживать, морить голодом и терроризировать Украину, принуждая к капитуляции. Мы должны прекратить удовлетворять ее имперский аппетит и положить конец терроризму. Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа?!
– написал политик.
Сколько нефти и газа импортирует Европа из России?
Импорт российской нефти в Евросоюз резко упал, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
До войны в 2021 году ЕС импортировал 45% природного газа и 27% сырой нефти из России. В прошлом году эта доля снизилась до 19% для газа и 3% для нефти. В 2024 году ЕС потратил 21,9 миллиарда евро на российские ископаемые энергоносители, что составляло примерно 10% от общих экспортных доходов России в мире.
Но Венгрия и Словакия остаются зависимыми от российского импорта, пользуясь скидками на нефть. Венгрия увеличила свою зависимость от российской сырой нефти с 61% до вторжения до 86% в 2024 году, а Словакия оставалась почти на 100% зависимой от поставок из Москвы.
Что известно об отказе ЕС от энергоносителей из России?
ЕС планирует полностью прекратить импорт энергоносителей России до 2027 года, уже значительно сократив поставки газа и угля. Евросоюз введет дополнительные санкции против российских энергоносителей, включая ограничения на нефтеперерабатывающие заводы и порты, куда поступают российские энергоресурсы.
Словакия отвергает давление на отказ от энергоносителей из России, поскольку потеря контрактов до 2034 года может обойтись в 10 миллиардов евро.
Венгрия постепенно отказывается от газа из России и нашла еще одного поставщика газа. Страна рассматривает Туркменистан как нового поставщика, а также подписала контракты на закупку сжиженного природного газа с Францией и Великобританией.