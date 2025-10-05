Сколько Тайвань заплатил России за нефтепродукты?
Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), импорт российского сырья для нефти в Тайвань резко вырос, передает 24 Канал.
- Дело в том, что корпорация Formosa Petrochemical (FPCC) значительно увеличила свою зависимость от российской нефти с 9% до полномасштабного вторжения до 90% в первой половине 2025 года. Это сделало Тайвань крупнейшим покупателем российской нефти в мире.
- Кроме того, с начала 2022 года FPCC была крупнейшим известным покупателем российской нефти в мире до конца июня 2025 года.
- Также, другие частные компании продолжали импортировать российский уголь, тратя в среднем 41 миллиона долларов США в месяц в первой половине 2025 года.
В то же время Тайвань в значительной степени удалось уменьшить зависимость от российского угля, сократив импорт на 67% в первой половине 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.
Обратите внимание! Экспорт российского сырья для нефти в Тайвань принес кремлю 1,7 миллиарда долларов налоговых поступлений. За эти средства можно было приобрести 170 тысяч дронов "Гербера".
Как отреагировали в Тайване на заявления?
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня, страна расширяла список санкций против России 6 раз. Были введены экспортные ограничения для всего 3 300 российских предприятий.
Импорт нефти, о котором сообщали медиа, пока не контролируется Тайванем. Однако государственные предприятия Тайваня прекратили закупку российской сырой нефти, нефти и других сопутствующих продуктов в 2023 году,
– говорится в заявлении.
Кроме того, в министерстве добавили, что если международные партнеры Тайваня введут дальнейшие ограничения на Россию, то страна также будет активно сотрудничать для противостояния агрессии.
Куда Россия до сих пор поставляет нефть?
Летом этого года стало известно, что танкер Voyager доставил 600 тысяч баррелей российской нефти в японский порт Кикума.
Дело в том, что такая поставка в Японию была осуществлена впервые за 2 года после начала полномасштабного вторжения, что может свидетельствовать о готовности покупателей сотрудничать с Россией.
Сейчас Япония имеет исключение из санкций против России, что позволяет ей импортировать нефть марки Sakhalin Blend из соображений энергетической безопасности.