Яке рішення ухвалили посли?

Рішення послів дозволило здолати перший політичний бар’єр для прийняття закону. Пізніше цього місяця за нього голосуватимуть уряди країн ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

На закритій зустрічі у середу посли ЄС погодилися передати законопроєкт на розгляд своїм міністрам для схвалення на засіданні 20 жовтня,

За словами дипломатів, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану Єврокомісії. Це свідчить, що закон, ймовірно, все-таки буде ухвалений, попри критику Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти тісні зв’язки з Росією.

До 20 жовтня триватимуть переговори щодо технічних змін до закону.

Варто знати! Зауважимо, що Брюссель активізував зусилля щодо відмови від російських енергоносіїв на тлі тиску з боку США. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом наголосила, що ЄС системно просувається до повної енергетичної незалежності від Росії, зазначили у Білому домі.

Що передбачає закон?

Одним із головних пунктів закону, що викликає дискусії, залишається питання, чи повинні експортери СПГ до Європи отримувати попередній дозвіл на постачання та проходити перевірку на митниці у портах ЄС, щоб упевнитися, що газ не російський.

Наразі Франція та Італія підтримують загальний план. Однак пропонують або попереднє погодження постачань, якщо це можливо швидко реалізувати, або перевірку на митниці по прибуттю.

Якщо закон буде ухвалено, він покладе край багаторічній залежності Європи від російської нафти та газу,

– наголошує видання.

Закон передбачає:

з січня 2026 року припиняється імпорт газу за новими контрактами;

з червня 2026 року – за чинними короткостроковими угодами;

з січня 2028 року – за довгостроковими контрактами.

Закон також зобов’яже Угорщину та Словаччину розробити національні плани для повного припинення російських енергоносіїв до 2028 року.

Важливо! Для ухвалення плану Єврокомісії необхідна "кваліфікована більшість" країн ЄС, тобто щонайменше 55% держав. Після цього країни блоку та парламент узгоджуватимуть остаточний текст закону.

