Як санкції вплинули на НПЗ?

Сполучені Штати запровадили санкції проти сербської нафтової компанії NIS, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це спонукало сусідню Хорватію скоротити постачання сирої нафти та викликало занепокоєння, що єдиний нафтопереробний завод країни може припинити роботу протягом кількох тижнів.

Оператори JANAF – компанії, яка постачає сиру нафту з Хорватії – заявили, що призупинили поставки до Сербії та планує розширити свою діяльність на інші ринки.

Степан Аданіч, голова правління JANAF, заявив у четвер, що контракт з NIS становить 30% доходу компанії. Якщо санкції збережуться, до кінця року вона може втратити 18 мільйонів євро (21 мільйон доларів США).

За словами трейдерів, без доступу до трубопроводу JANAF з хорватського Адріатичного моря, можливості Сербії щодо імпорту сирої нафти у великих масштабах обмежені.

Однією з альтернатив міг би бути імпорт палива на баржах по річці Дунай, залізницею чи вантажівками, хоча торговці сумнівалися, що інші регіональні постачальники зможуть компенсувати втрачені потоки,

– пишуть у виданні.

Директорка з роздрібної торгівлі NIS Бояна Радоєвич заявила, що автозаправні станції продовжуватимуть працювати, а NIS забезпечила достатньо нафти для продовження роботи свого НПЗ поблизу Белграда. Разом з тим президент країни Александар Вучич дає невтішні прогнози.

Скільки ще зможе працювати NIS?

Вучич заявив, що нові санкції запровадили проти нафтової промисловості Сербії в цілому, і це не питання функціонування лише однієї компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента.

Це надзвичайно важкі наслідки для всієї нашої країни, у політичному, економічному, соціальному та будь-якому іншому сенсі. Найважливіше, щоб громадяни Сербії розуміли, що це не спрямовано проти окремої особи, проти когось із державного апарату, що це те, що торкнеться кожного громадянина нашої країни,

– сказав Вучич.

За його словами, нафтопереробний завод може працювати без додаткового припливу нафти до 1 листопада.

Разом з тим буде питання часу, коли на заправках NIS буде відключено платежі картками Visa, MasterCard та American Express, і що можна буде розплачуватися карткою Dina та готівкою.

Яка ситуація з російською нафтою та експортом?