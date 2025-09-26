Чому на нафтову компанію Сербії накладають санкції?

Обмеження США діятимуть з 1 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Їх запровадили проти сербської нафтової компанії NIS (NIIS.BEL, яка експлуатує єдиний нафтопереробний завод у балканській країні. Це вирішили зробити тому, що російський "Газпром нафта" володіє володіє 44,9% акцій компанії.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США спочатку запровадило санкції проти російського нафтового сектору 10 січня та дало "Газпром нафті" 45 днів, щоб вийти з власності NIS. Відтоді США шість разів відкладали санкції, востаннє у серпні до 26 вересня.

А 26 лютого "Газпром нафті" передала "Газпрому" частку близько 5,15% акцій NIS, намагаючись уникнути санкцій, проте це не допомогло.

З 1 жовтня проти NIS будуть запроваджені санкції. Оскільки банкам не дозволять працювати з NIS, виникнуть труднощі з виплатою зарплат та всім іншим. Але давайте почекаємо 1 жовтня, можливо, станеться диво,

– заявив ЗМІ президент Сербії Вучич.

Завод у Панчево має річну потужність 4,8 мільйона тонн і покриває більшість потреб балканської країни, а санкції можуть поставити під загрозу постачання сирої нафти через хорватську нафтогазову компанію Janaf.

Як Сербія шукає нові шляхи для постачання нафти з Росії?

Угорщина та Сербія планують побудувати нафтопровід для поставок російської нафти до кінця 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на APA.

За словами Сійярто, проєкт охоплюватиме будівництво ділянки трубопроводу довжиною від 180 до 190 кілометрів лише на території Угорщини. І після його завершення нафтопровід забезпечить постачання російської нафти до Сербії й регіону.

Загалом довжина нового нафтопроводу становитиме понад 300 кілометрів. Він з’єднуватиме місто Новий Сад у Сербії з приймальною станцією російського трубопроводу "Дружба", яка знаходиться в угорському Сазхаломбатті.

Що відомо про санкції проти Росії?