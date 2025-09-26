Чому на нафтову компанію Сербії накладають санкції?
Обмеження США діятимуть з 1 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Їх запровадили проти сербської нафтової компанії NIS (NIIS.BEL, яка експлуатує єдиний нафтопереробний завод у балканській країні. Це вирішили зробити тому, що російський "Газпром нафта" володіє володіє 44,9% акцій компанії.
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США спочатку запровадило санкції проти російського нафтового сектору 10 січня та дало "Газпром нафті" 45 днів, щоб вийти з власності NIS. Відтоді США шість разів відкладали санкції, востаннє у серпні до 26 вересня.
А 26 лютого "Газпром нафті" передала "Газпрому" частку близько 5,15% акцій NIS, намагаючись уникнути санкцій, проте це не допомогло.
З 1 жовтня проти NIS будуть запроваджені санкції. Оскільки банкам не дозволять працювати з NIS, виникнуть труднощі з виплатою зарплат та всім іншим. Але давайте почекаємо 1 жовтня, можливо, станеться диво,
– заявив ЗМІ президент Сербії Вучич.
Завод у Панчево має річну потужність 4,8 мільйона тонн і покриває більшість потреб балканської країни, а санкції можуть поставити під загрозу постачання сирої нафти через хорватську нафтогазову компанію Janaf.
Як Сербія шукає нові шляхи для постачання нафти з Росії?
Угорщина та Сербія планують побудувати нафтопровід для поставок російської нафти до кінця 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на APA.
За словами Сійярто, проєкт охоплюватиме будівництво ділянки трубопроводу довжиною від 180 до 190 кілометрів лише на території Угорщини. І після його завершення нафтопровід забезпечить постачання російської нафти до Сербії й регіону.
Загалом довжина нового нафтопроводу становитиме понад 300 кілометрів. Він з’єднуватиме місто Новий Сад у Сербії з приймальною станцією російського трубопроводу "Дружба", яка знаходиться в угорському Сазхаломбатті.
Що відомо про санкції проти Росії?
ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії, обмежуючи імпорт російського скрапленого газу, зокрема бутану та ізобутану. Попри санкції, імпорт російського СПГ до ЄС зріс у 2025 році, досягнувши 4,4 мільярда євро за перші шість місяців.
Трамп заявив, що США готові ввести жорсткі мита проти Росії, якщо вона не завершить війну проти України, але вимагає, щоб Європа приєдналася до цих заходів. Президент США наголосив, що європейські країни повинні припинити купувати нафту і газ у Росії і що Китай та Індія залишаються "головними спонсорами" війни в Україні.
Також стало відомо, як насправді санкції впливають на російську економіку. Накопичений сальдований фінансовий результат російських організацій зменшився на 8,2% з січня по липень 2025 року. А виробництво легкових автомобілів у Росії скоротилось на 27,4% у серпні 2025 року.