Глава МИД Сербии Марко Джурич в интервью Fox News Digital заявил, что Белград готов стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией, передает 24 Канал.

Может ли Сербия быть площадкой для мирных переговоров?

Джурич отметил, что Сербия является "другом для всех сторон конфликта", и добавил, что война в Украине должна как можно скорее закончиться.

Дипломат отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в пределах их границ, признанных ООН.

Некоторые аналитики отмечают, что выбор Сербии как потенциального места для переговоров может удивить, учитывая исторические, культурные и религиозные связи между Сербией и Россией через Сербскую православную церковь. Хотя Белград поддержал резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину и аннексию украинских территорий, Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы.

Отдельно Джурич отметил, что Сербия гордится своей независимой внешней политикой. В частности, ценит стратегическое партнерство с США. По словам министра, Дональд Трамп является одним из самых популярных иностранных политиков в стране.

В то же время Джурич признал, что тесные связи Белграда с Китаем вызывают беспокойство в Вашингтоне. США недавно ввели санкции против российской нефтяной компании NIS, которая является главным поставщиком нефти в Сербию. Кроме того, Китай в июле провел военные учения в Сербии, несмотря на предупреждение ЕС. Глава МИД Сербии подтвердил, что с Китаем "есть очень хорошие экономические отношения".

Заметим, что провести саммит лидеров России, США и Украины ранее предлагали такие страны, как Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

Что известно о срыве саммита в Будапеште?