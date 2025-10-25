Глава МЗС Сербії Маркo Джурич в інтерв'ю Fox News Digital заявив, що Белград готовий стати місцем проведення мирних переговорів між Україною та Росією, передає 24 Канал.
Чи може Сербія бути майданчиком для мирних переговорів?
Джурич зауважив, що Сербія є "другом для всіх сторін конфлікту", і додав, що війна в Україні має якомога швидше закінчитися.
Дипломат наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН.
Деякі аналітики зазначають, що вибір Сербії як потенційного місця для переговорів може здивувати, з огляду на історичні, культурні та релігійні зв'язки між Сербією та Росією через Сербську православну церкву. Хоча Белград підтримав резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії в Україну та анексію українських територій, Сербія відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Москви.
Окремо Джурич зазначив, що Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою політикою. Зокрема, цінує стратегічне партнерство зі США. За словами міністра, Дональд Трамп є одним із найпопулярніших іноземних політиків у країні.
Водночас Джурич визнав, що тісні зв'язки Белграда з Китаєм викликають занепокоєння у Вашингтоні. США нещодавно запровадили санкції проти російської нафтової компанії NIS, яка є головним постачальником нафти в Сербію. Крім того, Китай у липні провів військові навчання в Сербії, попри попередження ЄС. Очільник МЗС Сербії підтвердив, що з Китаєм "є дуже добрі економічні відносини".
Зауважимо, що провести саміт лідерів Росії, США та України раніше пропонували такі країни, як Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина.
Що відомо про зрив саміту у Будапешті?
- 16 жовтня Володимир Путін ініціював телефонну розмову з Дональдом Трампом. Політики домовилися про зустріч у Будапешті у найближчі тижні.
- Вибір місця зустрічі викликав обурення в європейців. Адже вперше за майже 4 роки повномасштабного вторгнення Путін мав з'явитися в країні ЄС, щоб обговорювати війну в Україні. Крім того, сам Євросоюз залишався за бортом цих переговорів.
- Незадоволений Будапештом як місцем зустрічі Трампа і Путіна був і Володимир Зеленський. Він нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником, оскільки проводить проросійську політику.
- Після зустрічі із Зеленським у Білому домі 17 жовтня Дональд Трамп закликав обидві сторони припинити вогонь на лінії зіткнення, а питання територій залишити на потім.
- У Кремлі відкинули ідею припинення вогню до укладання мирної угоди. Так, очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що, мовляв, завершення війни на поточних лініях фронту означатиме, що "велика територія України залишиться під нацистським режимом".
- Пізніше Дональд Трамп оголосив, що зустріч із Путіним у Будапешті скасована. Американський лідер наголосив, що не хоче зустрічатися безрезультатно.