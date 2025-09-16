Сербский лидер также отметил, что внимательно следит за сообщениями от Службы внешней разведки России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTRS.

Что заявил Вучич о помощи России?

По мнению Вучича, Служба внешней разведки России является одной из крупнейших и мощнейших. Президент Сербии считает, что организаторы цветной революции не могут просто так сдаться, ведь в нее "вложено слишком много денег". Именно поэтому они якобы предпримут последнюю попытку силового захвата власти.

Мы к этому готовы. Поэтому благодарим наших российских партнеров за информацию и сообщения, наша служба дополнительно свяжется с ними, и мы защитим Сербию,

– заверил Вучич.

Какая ситуация в Сербии: коротко о главном