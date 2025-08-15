Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Петера Сийярто на его фейсбук-странице.

Какие упреки выдвинул глава МИД Венгрии к Брюсселю?

Сийярто написал, что Брюссель якобы перестал быть фактором мировой политики. По мнению венгерского министра, это "доказывает тот факт", что на переговоры России и США в Аляске европейских лидеров не позвали.

Это явно раздражает основных либеральных политических лидеров, и в результате растет давление на правительства, которые выступают за мир, придерживаются национальных интересов и не подчиняются Брюсселю. Сегодня как никогда ясно, что в Центральной Европе происходят все более жесткие дестабилизации, направленные на свержение правительств, и попытки внешнего вмешательства против патриотических правительств Словакии, Венгрии и Сербии,

– написал глава МИД Венгрии.

Он также добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

Также Сийярто утверждает, что якобы Брюссель хочет "устранить правительства, выступающих за мир, которые являются патриотическими и отстаивают национальные интересы, чтобы на их место поставить своих марионеток".

Поэтому венгерский министр поговорил с коллегами Юраем Бланаром из Словакии и Марко Джуричем из Сербии, и все они решили, что "в условиях грубых попыток внешнего вмешательства мы должны еще сильнее отстаивать наш суверенитет и мир".

К слову, в Сербии 13 августа протесты, которые длятся 9 месяцев, обострились. В Новом Саде сторонники Сербской прогрессивной партии (SNS) бросали файеры и петарды в антиправительственных протестующих, что заставило полицию вмешаться.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг в протестах в Сербии пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских. Также он назвал антиправительственных демонстрантов "бандитами".