Політик зазначив, що не проти, якщо ці боєприпаси передадуть Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Вучича виданню Cicero.

Що сказав Вучич про постачання боєприпасів та зв'язки з Росією?

В інтерв'ю Вучич заявив, що хибною є думка, що Сербія через зв'язки з Росією може загрожувати комусь у Європі.

"Я категорично відкидаю цю думку. Навіть якщо я вам не подобаюся, ви повинні визнати, що все це, що було сказано про мене та про Сербію, не відповідає дійсності… Ми ніколи нікому в Європі не загрожували", – сказав він.

До того ж країна є великим виробником боєприпасів, і, за словами Вучича, склади переповнені ними.

Тому президент Сербії вирішив запропонувати ЄС довгострокові контракти на постачання, зазначивши, що країни-покупці можуть використовувати ці боєприпаси, "як забажають". Сербія навіть не проти, якщо вони потім опиняться в Україні.

Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку,

– заявив сербський президент.

Він додав, що Сербія – військово нейтральна країна.

"Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", – ще раз наголосив Вучич.

Наразі Євросоюз відповіді на пропозицію Сербії не давав.

Позиція Сербії щодо війни: останні новини