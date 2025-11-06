Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, наголосивши на тому, що сьогодні логіка Сербії є вірною й справедливою. Країна заявляє, що проданою нею зброєю Європа має право розпоряджатися на власний розсуд.

Які плани намітила Сербія?

Для Сербії важливо стати членом Європейського Союзу та мати меншу залежність від Росії. Радник глави ОПУ підкреслив, що серби традиційно були близькі з росіянами, але сьогодні вони розуміють, що для них ключовий перспективний ринок – це ЄС.

Зі слів Подоляка, Сербія має багато снарядів та мін, є нарощене виробництво зброї, тому країна не хоче втрачати можливість продавати це та заробляти на цьому гроші. Одночасно з цим прагне бути невіддільною частиною Європи. Нині Сербія йде за іншим, ніж Угорщина, шляхом.

Вони говорять, що хочуть перебувати в єдиному ринку (з Європою – 24 Канал), заробляти кошти, бо розуміють, що сьогодні ЄС вкладає набагато більше в закупівлю зброї, тому вони воліють збільшувати обсяги виробництва,

– пояснив Подоляк.

Оскільки Європа говорить, що Україна – це невід'ємна частина загальноєвропейської безпеки, то відповідно, якщо наша держава буде використовувати цю куплену зброю – це, як підкреслив Подоляк, правильно і це Сербія буде підтримувати.

Що відомо про наміри Сербії та як реагує Росія?