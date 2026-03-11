У Пакистані вищезгадані ракети називають "вбивцями ЗРК С-400". Про це пише портал Defense Express.

Що відомо про китайські СМ-400AKG?

Імовірно, Сербія розглядає ці ракети насамперед як засіб ураження наземних об'єктів, бо країна не має виходу до моря. Висока швидкість CM-400AKG потенційно робить їх ефективними для атак по важливих військових цілях.

Зокрема, це стосується позицій протиповітряної оборони, радіолокаційних станції чи аеродромної інфраструктури. Тому, як зазначається, інтеграція подібних ракет може суттєво посилити ударні можливості сербських МіГ-29.

Ракети CM-400AKG перебувають на озброєнні Повітряних сил Пакистану ще з 2013 року. Навесні 2025 року сторона заявляла про їхнє перше бойове застосування по індійському ЗРК С-400, але підтверджень цьому не було.

Довідково. Весною 2025 року між Індією та Пакистаном спалахував конфлікт внаслідок теракту 22 квітня в Джамму та Кашмірі, який призвів до загибелі щонайменше 26 осіб. Сторони досягли перемир'я шляхом переговорів, проте наразі дипломачні зв'яки між ними майже відсутні.

Вищезгадана ракета за час свого існування отримала кілька гучних назв, зокрема, "вбивця С-400" та "вбивця авіаносців". Вважають, що СМ-400AKG є однією з експортних версій китайської надзвукової протикорабельної YJ-12.

Хоч характеристики ракети з відкритих джерел суттєво відрізняються, проте її орієнтовна дальність польоту становить до 250 кілометрів, водночас маса бойової частини складає приблизно в межах від 150 до 200 кілограмів.

Максимальна швидкість – 3,5 – 4 Маха, проте цю ракету часто називають гіперзвуковою, тобто за певних умов запуску, наприклад, з великої висоти та швидкості носія, вона може перевищувати швидкість 5 Махів.

Але як таких гіперзвукових можливостей вона не має, хоча її швидкість все ще залишається надзвичайно високою. Для наведення вона оснащена інерційною системою, супутниковою навігацією та ймовірно інфрачервоною головкою самонаведення на термінальній стадії,

Наголошують, зо інтеграція CM-400AKG на МіГ-29 суттєво посилює бойові можливості. Також Defense Express уточнює, що Сербія має на озброєнні лише 14 подібних винищувачів, і нещодавно замовила у Франції 12 Rafale.

Нагадують, що у 2024 році росіяни роздули історія про те, що Сербія. мовляв, хоче передати 36 винищувачів МіГ-29 України. Але інтеграція ракет CM-400AKG на борт цих літаків та реальна кількість спростовують це.

Що писали про допомогу Україні від Сербії?