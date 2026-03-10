Об этом рассказали специалисты из Defence Express. Они объяснили, как увеличение финансирования может повлиять на оборонные возможности Украины.

Что известно об ускорении производства двигателей для Gripen?

В 2026 году компания GE Aerospace планирует вложить около 1 миллиарда долларов в расширение производства авиационных двигателей на территории США. Цель этих инвестиций заключается в том, чтобы укрепить стабильность поставок для оборонной отрасли, в частности для боевой авиации.

Важно! Среди самолетов, использующих такие двигатели, есть и Saab JAS 39 Gripen, которые планирует приобрести Украина.

Компания сообщает, что проект охватит производственные объекты более чем в 30 общинах в 17 штатах США. Инвестиции будут распределены между различными этапами производственного процесса – от изготовления отдельных деталей до поставки компонентов.

Значительная часть средств, а речь идет о сотнях миллионов долларов, будет направлена на предприятия, которые выпускают двигатели для гражданской авиации. Кроме этого, еще 100 миллионов долларов предусмотрено для поставщиков комплектующих, которым необходимо расширить свои производственные мощности в соответствии с обновленными производственными планами.

Это важно, поскольку двигатели от дочерних структур GE Aerospace используются не только в гражданской авиации, но и на военных самолетах, особенно тех, созданных на базе гражданских платформ.

В качестве примера эксперты Defence Express привели патрульный и противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. На разработку и изготовление военных компонентов и двигателей в 2026 году направят более 275 миллионов долларов. Это должно помочь поддерживать необходимые темпы производства и поставок.

Всего за последние три года GE Aerospace уже инвестировала более 600 миллионов долларов в это направление. Еще примерно 200 миллионов долларов в 2026 году пойдут на создание более надежных комплектующих, что позволит уменьшить потребность в техническом обслуживании и повысить общую надежность двигателей.

В частности, речь идет о модернизированных комплектах для повышения долговечности турбин высокого давления. В итоге эти инвестиции должны не только увеличить объемы выпуска двигателей, но и ускорить производство запасных частей.

Это, по мнению специалистов, должно положительно повлиять на уровень боевой готовности авиации, ведь в последнее время в США значительное количество самолетов простаивает из-за проблем с обслуживанием.

