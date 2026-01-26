Об этом в интервью Insight News Media рассказал Иван Суботич – главный редактор сербского портала FakeNews Tracker.

Почему в Сербии любят Россию?

Например, в XVIII и особенно XIX веке, когда страна боролась за независимость, Россия помогала ей в войнах против Османской империи или Австро-Венгрии. Это одна из причин симпатии к Москве.

Кроме того, здесь вообще есть благосклонное отношение ко всем славянским народам – не только к русским, но и к полякам, чехов, белорусов.

С 2014 года, когда начались события в Украине, количество дезинформации сильно возросло. К тому же украинцев в Сербии значительно меньше, чем русских.

В общем все славяне здесь хорошо воспринимаются, и рядовой серб вряд ли сможет на слух определить, кто перед ним – русский, украинец или белорус.

Какова ситуация с медиа в Сербии?

Медиа в Сербии очень разделены и в основном зависят от государства. В стране нет ни одного общенационального телеканала, который так или иначе не был бы связан с властью – фактически все они работают как пропагандистские.

В целом ситуация с медиасвободой в Сербии сложная. В интернете есть несколько сильных расследовательских изданий и четыре фактчекинговых проекта, а также немало качественных независимых онлайн-медиа. Проблема в том, что большинство аудитории – люди старшего возраста, которые получают информацию преимущественно с телевидения.

В печатной прессе ситуация подобная: есть только две независимые газеты, тогда как шесть – семь ежедневных изданий связаны с государством.

Почти все государственные или приближенные к власти медиа распространяют пророссийские нарративы. Некоторые из них более проевропейские, но они не опровергают российскую пропаганду – просто замалчивают ее.

Показательна фраза редактора популярного сербского таблоида: "Когда я ставлю Путина на первую полосу, продажи растут на 40%". Именно сочетание эмоций, денег и геополитики делает российскую пропаганду такой влиятельной.

Дополнительный фактор – языковая близость в регионе: на Западных Балканах люди легко понимают друг друга. Поэтому Сербия фактически стала хабом дезинформации: российские нарративы здесь переводят и дальше распространяют в Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а иногда и в Северной Македонии и Косово, особенно среди старшего поколения.

Какой в Сербии показывают Украину?

Самые распространенные российские нарративы в Сербии касаются Украины, Европейского Союза и Запада в целом, прежде всего США. Особенно активно эти месседжи распространялись во времена администрации Байдена. Сейчас их немного меньше, ведь Дональда Трампа в Москве считают более удобным политическим вариантом.

Относительно Украины, ключевое направление дезинформации – это утверждение о "неонацистских группировках", а также многочисленные фейки о президенте Владимире Зеленском.

Украину часто воспринимают не как государство, а через искаженный образ ее президента: его обвиняют в коррупции, приписывают израильский паспорт, виллу в Майами или большое состояние.

Впрочем, российская пропаганда не ограничивается только украинской темой. Она также активно продвигает антиевропейские, антиНАТОвские и антиамериканские нарративы.

Поэтому вместе с нападками на Зеленского появляются подобные обвинения и в адрес европейских политиков – в частности Урсулы фон дер Ляйен и представителей стран Балтии. В Сербии их часто воспринимают негативно, потому что они более прогрессивные, тогда как местный политический курс значительно консервативнее.

В целом российская пропаганда делает ставку на идеологию: распространяет анти-ЛГБТ– месседжи, выступает против Запада и либеральных ценностей.

В Сербии, если добавить к чему-то слово "русский", это воспринимается как нечто очень хорошее примерно 60% населения – особенно когда речь идет о медицине и здоровье. Здесь есть убеждение, что все российское – "натуральное". Часто можно услышать выражение "Матушка Россия". Зато все западное воспринимается как искусственное, химическое и вредное: лекарства, ЛГБТ, педофилия и тому подобное. В сербском воображении Россия ассоциируется с традициями, семьей и "естественными лекарствами от всего", а Запад – с негативом.

