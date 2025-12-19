Об этом Братина сказал в интервью сербскому таблоиду Informer, сообщает 24 Канал.

Что заявил Братина и при чем здесь Украина?

Борис Братина заявил, что Хорватия якобы "боится большого наказания" и добавил, что "даже маленький ребенок ожидает наказания, когда делает что-то плохое".

В эфире также показали выступление хорватского депутата Европарламента Тонино Пицулы – однако без звука. По словам ведущей, политик якобы требовал от Сербии "отказаться от всего сербского".

В ответ на это Братина сказал, что хорваты, "как и украинцы, должны расплатиться территорией", потому что "нет другого наказания".

Конечно, никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты. Это чушь. Но Хорватию нужно каким-то образом наказать за ее ужасное участие как в Первой мировой войне, так и особенно во Второй мировой войне, и особенно за действия в начале 1990-х,

– добавил сербский министр.

Циничные заявления чиновника прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он предложил Братини использовать территорию собственной страны для своих "неразумных словесных упражнений".

Как говорит украинская пословица, в закрытый рот муха не влетит,

– подытожил Тихий.

Какова позиция Сербии относительно войны в Украине?