Он считает, что Россия не ищет никакого позитива в мирном процессе. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Зачем, по мнению Зеленского, Россия придумала фейк об атаке на резиденцию?

Президент Украины заявил, что сообщение о якобы атаке на резиденцию Путина на Валдае – это фейк. Он считает, что эта выдумка Кремля связана не столько со страхом перед санкциями, как со встречей команд Украины и США в Майами.

Он отметил, что украинская и американские стороны провели серию встреч, ключевой из которых стала встреча лидеров в Мар-а-Лаго. Советники продолжат работу с 3 января с европейскими партнерами.

По мнению Зеленского, Россия хочет затормозить мирный процесс, а потому и придумывает такие инциденты.

Я вижу только то, что есть позитив от встречи, есть позитив от подготовки документов. И есть Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого в этом формате. Поэтому они делают такие упреки,

– отметил он.

Президент также напомнил, что Россия сама же атаковала правительственные здания, в частности Кабинет министров.

Россия обвиняет Украину в атаке на резиденцию Путина