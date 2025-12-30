В России отметили, что не выходят из переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что ответили в Кремле о местонахождении Путина во время "атаки"?
Журналисты поинтересовались, был ли Путин в резиденции во время "атаки".
Что касается местонахождения президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению,
– ответил Песков.
При этом представитель Кремля назвал произошедшее "террористическим актом", направленным якобы не только против самого Путина, но и "против усилий президента США Дональда Трампа".
По словам Пескова, Москва, несмотря на инцидент, не выходит из переговорного процесса и продолжает диалог с США. В то же время он заявил, что после этой истории Кремль намерен "усилить переговорную позицию по Украине".
В конце Песков добавил, что российские военные "знают, как и когда отвечать на действия Украины", фактически озвучив очередную завуалированную угрозу в адрес Киева.
Россия обвиняет Украину в атаке на резиденцию Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Украина якобы ночью атаковала беспилотниками государственную резиденцию "Ужин" Путина в Новгородской области. По его словам, уничтожен 91 беспилотник.
Он пригрозил ответным ударом, отметив, что "объекты и время такой атаки уже определены".
Кроме того, он заявил, что переговорная позиция России "будет пересмотрена с учетом", как он выразился, окончательного перехода "киевского режима" к политике государственного терроризма.
Путин сразу же пожаловался об этом Трампу, который, по словам российской стороны, был возмущен.