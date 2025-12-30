В России отметили, что не выходят из переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Вместе с Крымом украл и дачу: Путин обжился в роскошном дворце Януковича в оккупированном Крыму

Что ответили в Кремле о местонахождении Путина во время "атаки"?

Журналисты поинтересовались, был ли Путин в резиденции во время "атаки".

Что касается местонахождения президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению,

– ответил Песков.

При этом представитель Кремля назвал произошедшее "террористическим актом", направленным якобы не только против самого Путина, но и "против усилий президента США Дональда Трампа".

По словам Пескова, Москва, несмотря на инцидент, не выходит из переговорного процесса и продолжает диалог с США. В то же время он заявил, что после этой истории Кремль намерен "усилить переговорную позицию по Украине".

В конце Песков добавил, что российские военные "знают, как и когда отвечать на действия Украины", фактически озвучив очередную завуалированную угрозу в адрес Киева.

Россия обвиняет Украину в атаке на резиденцию Путина