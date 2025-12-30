У Росії зазначили, що не виходять з переговірного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Разом з Кримом вкрав і дачу: Путін обжився у розкішному палаці Януковича в окупованому Криму

Що відповіли у Кремлі про місцезнаходження Путіна під час "атаки"?

Журналісти поцікавилися, чи був Путін у резиденції під час "атаки".

Що стосується місцезнаходження президента, в нинішніх умовах ця тема не підлягає публічному обговоренню,

– відповів Пєсков.

При цьому речник Кремля назвав подію "терористичним актом", спрямованим нібито не лише проти самого Путіна, а й "проти зусиль президента США Дональда Трампа".

За словами Пєскова, Москва, попри інцидент, не виходить із переговорного процесу та продовжує діалог зі США. Водночас він заявив, що після цієї історії Кремль має намір "посилити переговорну позицію щодо України".

Наприкінці Пєсков додав, що російські військові "знають, як і коли відповідати на дії України", фактично озвучивши чергову завуальовану погрозу на адресу Києва.

Росія звинувачує Україну в атаці на резиденцію Путіна