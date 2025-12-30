У Росії зазначили, що не виходять з переговірного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відповіли у Кремлі про місцезнаходження Путіна під час "атаки"?
Журналісти поцікавилися, чи був Путін у резиденції під час "атаки".
Що стосується місцезнаходження президента, в нинішніх умовах ця тема не підлягає публічному обговоренню,
– відповів Пєсков.
При цьому речник Кремля назвав подію "терористичним актом", спрямованим нібито не лише проти самого Путіна, а й "проти зусиль президента США Дональда Трампа".
За словами Пєскова, Москва, попри інцидент, не виходить із переговорного процесу та продовжує діалог зі США. Водночас він заявив, що після цієї історії Кремль має намір "посилити переговорну позицію щодо України".
Наприкінці Пєсков додав, що російські військові "знають, як і коли відповідати на дії України", фактично озвучивши чергову завуальовану погрозу на адресу Києва.
Росія звинувачує Україну в атаці на резиденцію Путіна
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня заявив, що Україна нібито вночі атакувала безпілотниками державну резиденцію "Ужин" Путіна в Новгородській області. За його словами, знищено 91 безпілотник.
Він пригрозив ударом у відповідь, зазначивши, що "об'єкти та час такої атаки вже визначені".
Крім того, він заявив, що переговорна позиція Росії "буде переглянута з урахуванням", як він висловився, остаточного переходу "київського режиму" до політики державного тероризму.
Путін одразу ж пожалівся про це Трампу, який, за словами російської сторони, був обурений.