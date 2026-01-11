Втім, Силам оборони вдається успішно зривати усі спроби ворога. У 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ розповіли про ситуацію на цьому напрямку, передає 24 Канал.
Що відбувається на Північно-Слобожанському напрямку?
Військові розповіли, що росіяни періодично здійснюють штурмові дії та нарощують активність безпілотних систем на деяких ділянках Північно-Слобожанського напрямку.
"Під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги", – кажуть у 78 бригаді.
Проти її підрозділів діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку Росії.
Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем,
– заспокоюють військові.
Останні новини з фронту
Сили оборони знищили російську колону техніки та групу штурмовиків під Покровськом. По окупантах відпрацювали воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 155 механізованої бригади.
Під Маріуполем Росія створила військові полігони під Маріуполем для навчання окупантів. ЗСУ вдалося допитати полоненого росіянина, який проходив навчання там.
Бійці ГУР провели успішну спецоперацію у районі Каховського водосховища, ліквідувавши та поранивши окупантів. Кількох росіян взяли у полон, після чого нашим розвідникам вдалося здобути цінні дані та виявити слабкі місця в обороні ворога.