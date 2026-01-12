Про те, якої шкоди завдають противнику українські бійці та про кількість ліквідованих солдатів ворожої армії розповідає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:



Втрати окупантів на 12 січня / Інфографіка Генштабу

На півночі Покровська російські війська намагалися атакувати позиції 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Понад 20 ворожих піхотинців висунулися вперед, розраховуючи на маскування погодними умовами, однак українські десантники своєчасно їх виявили та завдали удару.

Водночас бійці 155-ї механізованої бригади спалили колону російської техніки поблизу Покровська. Дрони уразили автомобілі та піхоту на відстані 6 – 7 кілометрів південніше лінії фронту.

Також Сили оборони уразили бурові установки "Лукойл" у Каспійському морі, ЗРК "Бук-М3" на Луганщині та склад забезпечення 49-ї армії країни-агресорки в Херсонській області.