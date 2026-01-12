Обидва населених пункти поруч на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також У DeepState писали, що Росія окупувала Андріївку на Сумщині: військові відповіли, чи правда це

Як змінилася лінія фронту в Україні?

Згідно з оновленою картою DeepState ворог просунувся у населеному пункті Шахове та поблизу Нового Шахового.

Обидва вони знаходяться поруч у Донецькій області.

Де просунулися окупанти: дивіться на карті

Що каже останній аналіз ISW?