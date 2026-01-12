Обидва населених пункти поруч на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як змінилася лінія фронту в Україні?
Згідно з оновленою картою DeepState ворог просунувся у населеному пункті Шахове та поблизу Нового Шахового.
Обидва вони знаходяться поруч у Донецькій області.
Де просунулися окупанти: дивіться на карті
Що каже останній аналіз ISW?
Українські сили мали успіх у районі Костянтинівка – Дружківка, що підтверджується геолокованими відео.
Російські війська атакують на різних ділянках фронту, зокрема Покровському та Гуляйпільському напрямках і використовують погіршення погодних умов.