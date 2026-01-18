Об этом 24 Каналу рассказал сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, что на фронте все чаще фиксируют так называемых "обманутых" россиян. Их по-всякому склоняют к тому, чтобы подписать контракт.
Как Россия набирает людей на войну?
Как отметил военный, есть много оккупантов, которые имеют проблемы с алкоголем. Их часто подводят под различные уголовные статьи, а потом предлагают подписать контракт в обмен на заключение.
Также участились сообщения о так называемых "брачных агентствах" в России, где россиянки ищут одиноких мужчин, а потом склоняют их отправиться на войну. Оккупант там погибает, а женщина получает деньги.
Россиянки хорошо на этом зарабатывают. Такие случаи становятся все более частыми. К сожалению, никуда не деваются добровольцы, которые идут в российскую армию,
– сказал Денисюк.
- По состоянию на 18 января Россия потеряла более 1 миллиона 226 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11571 танк, 23919 боевых бронированных машин, 36294 артиллерийские системы и т.п.
- Майор ВСУ рассказал, где сейчас самая тяжелая ситуация в Донецкой области. Враг сосредоточил там около 100 тысяч личного состава.
- Также военный прокомментировал, какой план ставит себе Россия на 2026 год. Украина имеет возможность сорвать намерения оккупантов.