Там действуют силы беспилотных систем оккупантов, а российская пехота постоянно пытается просачиваться в тыл ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что у некоторых населенных пунктов области россияне успехов не имеют.
Где самая сложная ситуация в Донецкой области?
Майор ВСУ отметил, что 7 корпус ДШВ ВСУ проводит феноменальную работу по обороне. Эти военные сейчас защищают агломерацию Покровск – Мирноград.
Им удается стесывать силы противника, несмотря на то, что враг подтягивает туда все больше резервов,
– подчеркнул он.
Кроме этого, на Покровское направление враг перебросил свои подразделения сил беспилотных систем, в частности "Архангелы", "Судный день" и "Рубикон". По словам Ткачука, доразведка проводится постоянно. Россияне без подтверждения целей постоянно атакуют украинские позиции авиабомбами, чтобы дестабилизировать линию боевого соприкосновения.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Для Украины важными логистическими артериями остаются населенные пункты Родинское и Гришино, которые расположены севернее Покровска. На этих направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми пехотными группами, но без успехов.
Что еще известно о действиях россиян в Донецкой области?
- По данным Института изучения войны, недавно враг продвинулся на Покровском направлении – вдоль Донецкой железной дороги на северо-запад от Светлого (на северо-восток от Покровска).
- 13 – 14 января российские войска атаковали вблизи Покровска, Гришина, Родинского, Белицкого, Федоровки, Мирнограда, Удачного и Котлино.
- Также недавно россияне инфильтрировались на юг Константиновки, но эти действия не изменили ситуацию с контролем над местностью или передним краем зоны боевых действий.