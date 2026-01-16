Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя в Украине. По данным аналитиков, украинские силы имели успех на 3 направлениях, а россияне – на одном, передает 24 Канал.

Где продвинулись Силы обороны, а где – враг?

Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 15 января, свидетельствуют, что Силы обороны недавно продвинулись на север от Купянска.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, оккупанты пытаются прорваться вдоль восточного берега реки Оскол в направлении восточной части Куп;янска из Лимана Первого (на северо-восток от Купянска). Эксперт отметил, что российские силы удерживают позиции в центральной части Купянска вблизи Купянского медицинского колледжа, центрального рынка и улицы Цюрупы.

Также геолоцированные видеоматериалы за 15 января показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центральной части Святопокровского (на восток от Славянска).

Кроме того, на недавних снимках видно удары российских сил по украинским позициям на восточных окраинах Лимана – ранее враг убеждал, что занял этот район.

Имели успех ВСУ и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолоцированные видеоматериалы, опубликованные 14 января, свидетельствуют, что украинские военные недавно продвинулись в юго-западной части Предтечино (на восток от Константиновки).

Тем временем захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 14 января, свидетельствуют, что российские силы продвинулись вдоль Донецкой железной дороги на северо-запад от Светлого (на северо-восток от Покровска).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на разных направлениях фронта?