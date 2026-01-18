Про це 24 Каналу розповів сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зауваживши, що на фронті все частіше фіксують так званих "обманутих" росіян. Їх по-всякому схиляють до того, аби підписати контракт.

Читайте також Нема вибору, – ексголова розвідки розповів, де Кремль "нашкрібає" мобілізованих

Як Росія набирає людей на війну?

Як наголосив військовий, є багато окупантів, які мають проблеми з алкоголем. Їх часто підводять під різні кримінальні статті, а потім пропонують підписати контракт в обмін на ув'язнення.

Також почастішали повідомлення про так звані "брачні агєнтства" в Росії, де росіянки шукають самотніх чоловіків, а потім схиляють їх відправитися на війну. Окупант там гине, а жінка отримує гроші.

Росіянки добре на цьому заробляють. Такі випадки стають все частішими. На жаль, нікуди не діваються добровольці, які йдуть до російської армії,

– сказав Денисюк.

Зверніть увагу! Приєднуйтеся до збору на потреби військових 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго. Наші захисники збирають на безпілотні системи та засоби РЕБ. Долучайтеся до збору за посиланням https://send.monobank.ua/jar/YuAE9ar6V.

Втрати Росії на війні: коротко